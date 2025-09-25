Москвичей предупредили о заморозках до минус 4 градусов в последнюю ночь сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Понижение температуры до минус 4 градусов не исключено в Москве и Подмосковье в последнюю ночь сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, ночью в пятницу, 26 сентября, будет 2–4 градуса тепла, при этом в центре столицы воздух прогреется до 7 градусов. По области столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов тепла. Днем в пятницу будет до 15 градусов, скорость ветра ожидается на уровне 5–10 метров в секунду.

В субботу, 27 сентября, ночью в Москве – облачно с прояснениями, а по Московской области местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 5–7 градусов. Днем в столичном регионе будет умеренный дождь и температура до 13 градусов.

В ночь на понедельник, 29 сентября, ожидается переменная облачность без осадков, ночные температуры составят до минус 1 градуса. Днем будет 6–11 градусов.

Уточняется, что ночью во вторник, 30 сентября, будет от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем воздух в Москве может прогреться до 13 градусов, осадков не ожидается. Значения среднесуточной температуры в последние пять дней месяца будут немного ниже климатической нормы.

"Атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти из-за влияния обширного антициклона, движущегося с запада, в выходные не обойдется без небольших дождей, которые антициклон будет оттеснять на юг, в свою очередь освобождая себе место на севере", – отметил собеседник.

Ранее стало известно, что ночь на четверг, 25 сентября, стала в Москве самой холодной с начала календарной осени. По данным метеостанции ВДНХ, температура воздуха составила 5,8 градуса. До этого в лидерах было 13 сентября, тогда минимальная температура составила 6,4 градуса.

