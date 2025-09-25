Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на четверг, 25 сентября, стала в Москве самой холодной с начала календарной осени, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По данным метеостанции ВДНХ, температура воздуха составила 5,8 градуса. Леус отметил, что до этого в лидерах было 13 сентября, тогда минимальная температура составила 6,4 градуса.

Ближайшие три ночи в столице пройдут при температуре от 3 до 8 градусов, а в ночь на понедельник, 29 сентября, опустится до 0–5 градусов. Во вторник, 30 сентября, возможным заморозки.

Кроме того, во многих населенных пунктах Европейской России 25 сентября может стать самым холодным днем нынешней недели. Это связано с активным арктическим вторжением, которое началось на территории Северо-Западного и Центрального федеральных кругов и достигло своего апогея.

По словам синоптика, на обширной территории температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки. Например, метеостанция Псковской области зафиксировала температуру минус 2,3 градуса, в Смоленской – минус 2,1 градуса, а в Костромской – минус 2,2 градуса. Ночные морозцы отмечались и в Приволжском округе, в Нижегородской области температура воздуха составила минус 1,8 градуса, в Кировской – минус 1,8 градуса.

"Самая низкая температура, зафиксированная прошедшей ночью в центральной части Европейской России, составила минус 2,9 градуса – столько показали термометры в городе Жуковке Брянской области", – рассказал Леус.

Синоптик также предупредил, что ночью на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов сохранится вероятность заморозков. Ночные морозцы ожидаются в Луганской, Волгоградской, Запорожской и Ростовской областях, а также в ДНР.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в выходные, 27 и 28 сентября, в Московском регионе ожидаются небольшой дождь и около 10 градусов тепла. Ночные температуры в столице будут колебаться от 2 до 7 градусов. Днем также произойдет постепенное понижение температуры из-за облачности.

