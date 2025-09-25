Дождь и 10 градусов тепла ожидаются в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском регионе ожидаются небольшой дождь и около 10 градусов тепла в субботу и воскресенье, 27 и 28 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик, ночные температуры в столице будут колебаться от 2 до 7 градусов. Днем также произойдет постепенное понижение температуры из-за облачности.

"Солнца будет мало, и поэтому прогнозируется около 10 градусов днем. В субботу наиболее вероятен небольшой дождь, около 3–4 миллиметров", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

Кроме того, в понедельник, 29 сентября, повысится давление. По прогнозам синоптика, ночью ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем – 7–12 градусов.

Как ранее рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, холодная погода сохранится в Московском регионе до конца текущей недели. Также будет дуть плотный северный ветер.

При этом первый снег ожидает жителей Московского региона уже в начале октября. Метеорологи напомнили, что снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края.