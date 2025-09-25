Снег накрыл около 20% территории России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снежный покров на сегодняшний день наблюдается уже на 15–20% территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что речь идет о северных половинах Дальнего Востока и Сибирского федерального округа, а также о полуострове Таймыре и Туруханском крае. Причем на западе Якутии высота снежного покрова уже достигает 18–20 сантиметров, тогда как на Таймыре – от 11 до 16 сантиметров.

Так как потепления в этих регионах в ближайшие дни не ожидается, количество снега не уменьшится до начала октября.

"Повышения температуры там мы не ждем, наоборот, будет заметное понижение. В дальнейшем показатель будет на 4–6 градусов ниже нормы. Поэтому снег таять уже не будет, хотя еще сентябрь не закончился", – цитирует синоптика ТАСС.

Жителей Московского региона первый снег ожидает в начале октября. Метеорологи напомнили, что снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края. В конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.

Холодная погода, соответствующая октябрю, сохранится в Московском регионе до конца текущей недели. Также сохранится плотный северный ветер, в связи с чем трансформации холодного воздуха пока не произойдет.