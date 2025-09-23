"Старое бабье лето" и золотая осень придут в Москву в конце сентября

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

"Старое бабье лето" и золотая осень придут в Центральную Россию, в том числе в Москву, в конце сентября – начале октября благодаря антициклону. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе, начиная с понедельника, 29 сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на 5–7 суток. В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков", – сообщил синоптик.

По его словам, в эти дни ветер будет штилевым, температура ночью – 3–8 градусов, а днем – до 13–18, благодаря чему можно говорить о "старом бабье лете".

При этом в среду, 24 сентября, в Москве будет облачно, возможен дождь. Ночью температура будет в пределах от от 5 до 8 градусов, днем – около 10.

Холодный тыл циклона окажет влияние и на погоду в четверг, 25 сентября. В этот день также прогнозируются осадки. Ночью при падении температуры до 1–4 градусов возможен мокрый снег, который сразу же будет таять.

Тишковец отметил, что немного распогодится в пятницу, 26 сентября, благодаря восточному крылу антициклона.

"Утром – 2–5 градусов, после полудня – 11–14. В выходные (27 и 28 сентября. – Прим. ред.) примерно столько же, погода немного ухудшится, не выше 12–13 градусов", – уточнил он.

В ночь на вторник, 23 сентября, в Москве был побит ночной рекорд тепла, который держался на протяжении последних 72 лет.

Минимальная температура на опорной метеостанции ВДНХ составила 16,6 градуса, а в центре города – 18 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы и теплее ночных показателей середины лета.

