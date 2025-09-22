Синоптик Ильин: москвичей ждет потепление до +15 в начале октября

Москвичей ждет резкая смена погоды: синоптики советуют подготовиться к экстремальному переходу от июля к октябрю всего за три дня. Чего ждать жителям столицы и когда в город придет первый снег, расскажет Москва 24.

Погода "постарается"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Похолодание до 0 градусов в ночные часы ожидается в столичном регионе уже на текущей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С четверга (25 сентября. – Прим. ред.) в Москве, да и вообще в центре Европейской России, наступает период по-настоящему холодной погоды. Температура будет соответствовать первой декаде октября, значения ночью будут в диапазоне 1–6 градусов", – отметил он.

Также синоптик подчеркнул, что понижение до минусовой температуры может быть связано с высоким давлением и холодным воздухом.



(22 сентября. – Прим. ред.) к четвергу москвичи по погодным характеристикам перенесутся с космической скоростью с июля в октябрь.

Последние отголоски летнего тепла жители Московского региона смогут уловить до вторника, добавил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В понедельник, 22 сентября, можно насладиться последним по-настоящему теплым днем: температура поднимется до 25…27 градусов, будет солнечно", – сказал он.

Во вторник погода "постарается", и воздух еще прогреется до 17…19 градусов, но высока вероятность дождей, уточнил Ильин.

"Затем через регион пройдет холодный фронт, что приведет к обвалу температуры. В среду в Москве столбики термометров покажут уже всего 10…12 градусов", – сказал он.



Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В четверг будет 8…13, а в пятницу температура хоть и попытается незначительно подняться на пару градусов, но из-за пасмурной погоды и кратковременных дождей "комфортной она не будет".

Эксперт добавил, что хотя с четверга на пятницу температура в Московской области и может опуститься до 0 градусов, для самой столицы таких экстремальных значений не прогнозируется: минимум составит 1…6 градусов.

Кроме того, на неделе ожидаются колебания атмосферного давления. Оно будет расти до 25 сентября: с 745 мм рт. ст. в начале недели до 755 мм рт. ст. Затем начнется его слабое падение, добавил Ильин.

Бабье лето прошло?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несмотря на то что на календаре сентябрь, в ряде регионов России уже выпал первый снег. Например, в середине месяца снегопад наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края. Немного позже снег выпал и на курорте "Роза Хутор", а также на пастбищах Дагестана. Однако Ильин отметил, что появление первого снега в столичном регионе в ближайшее время маловероятно.

"Над европейской территорией России столкнутся холодная арктическая масса с севера и теплая влажная с юга. Точное место их встречи неизвестно, поэтому однозначно утверждать, что снег выпадет в Московской области на этой неделе, нельзя. Скорее всего, до нас он не доберется", – сказал он.

Более того, ближе к следующему месяцу москвичей может ждать и потепление.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Бабье лето прошло, но к началу октября воздух будет прогреваться до 12…15 градусов.

Не исключено, что и грядущая зима окажется теплее обычного. Такое предположение в разговоре с Москвой 24 сделал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Прогноз на зиму сейчас сделать нельзя, потому что это категория сезонных прогнозов, которые очень слабо оправдываются. Однако наблюдаются определенные тенденции. Например, зима очевидно становится теплее – за последние 40 лет зимние месяцы потеплели на 3−3,5 градуса", – сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что погода "зависит от случайных и естественных колебаний".

"По данным и по прогнозам, количество осадков зимой в течение десятилетия будет подрастать. Не сильно, но тенденция скорее идет в плюс, чем в минус. Но судить о количестве осадков этой зимой невозможно", – заключил он.

Однако климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок, напротив, предупреждал о похолодании в зимний сезон.





Николай Терешонок климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Зимой средняя температура в Москве, скорее всего, будет близка к нормальным значениям, но имеется тенденция к понижению. В декабре они будут привычными, а вот в январе и феврале – ниже нормы. Причем этой зимой снега будет достаточно – около и даже выше нормы, особенно в январе и феврале.

По словам специалиста, классические зимние температуры для столицы составляют минус 6 градусов в декабре, минус 9 градусов – в январе и минус 8 – в феврале. При этом Терешонок тоже подчеркнул, что делать точные выводы об отклонениях от этой нормы пока рано.

