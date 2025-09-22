Заморозки придут в Московский регион 25 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночные температуры около 0 градусов и ниже прогнозируются в Московском регионе с четверга, 25 сентября. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С четверга в Москве, да и вообще в центре европейской России, наступает период по-настоящему холодной погоды. Температура будет соответствовать первой декаде октября, значения ночью будут в диапазоне 1–6 градусов", – отметил синоптик.

Вильфанд также не исключил понижения до минусовой температуры ночью из-за высокого давления и холодного воздуха.

"И получается так, что от понедельника (22 сентября. – Прим. ред.) к четвергу москвичи по погодным характеристикам перенесутся с космической скоростью с июля в октябрь", – отметил специалист.

При этом осадков в четверг не ожидается, однако в пятницу, 26 сентября, в столице возможен небольшой дождь. Заметного повышения температуры в конце недели или начале следующей ожидать не стоит.

Астрономическая осень в Москве начнется в понедельник, 22 сентября, с температуры до 27 градусов тепла – это на 10 градусов выше климатической нормы. По словам синоптиков, в столице ожидается рекордное тепло. Кроме того, температура воздуха может повторить или превысить предыдущий рекорд для 22 сентября. В 2018 году в этот день в столице было плюс 26,1 градуса.