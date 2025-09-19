Первый снег выпал на курорте "Роза Хутор"

Фото: depositphotos/anrymoscow

Первый снег выпал на горнолыжном курорте "Роза Хутор", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта.

"Заток холода из района Скандинавии привел к тому, что на гребне хребта Аибга <...> наблюдался мокрый снег, который дал прирост 2–4 сантиметра по верхним отметкам курорта (трассы "Примула", "Фиалка", смотровая Каменный Столб)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что обычно снег в сентябре ложится с периодичностью раз в три года и не задерживается дольше 3–5 дней. При этом с понедельника, 22 сентября, в горах ожидается бабье лето.

Снегопад в середине этого месяца уже наблюдали жители Якутии, Тывы и Красноярского края. В конце сентября снег может выпасть в Европейской России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа. В Московском регионе первый снег ожидается в начале октября.