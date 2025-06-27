Климатолог Терешонок объяснил снег в пустыне Атакама глобальным потеплением

Фото: x.com/Observatorio ALMA

Выпадение снега в пустыне Атакама указывает на приближение глобального потепления. Таким мнением с Москвой 24 поделился климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

Ранее работники обсерватории ALMA опубликовали видео с заснеженной чилийской пустыней Атакама, которая считается самой сухой в мире. По словам ученых, последний раз такое случалось ровно 10 лет назад.

Терешонок утверждает, что это явление может быть вызвано понижением температуры и непосредственной близостью к океану.

"В Атакаме бывают периодические или даже эпизодические похолодания с выпадением осадков, но происходит это очень редко и связано в основном с циркуляцией воздушных масс. Также в этой пустыне резко-континентальный климат, и это несмотря на близость океана и Антарктиды. И даже несмотря на то, что в южном полушарии сейчас зима, снег – это ненормально", – отметил эксперт





Николай Терешонок климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наблюдается тренд на увеличение количества осадков, чему подвержено и южное полушарие. Сейчас осадки двинулись на север Чили, в частности, на пустыню Атакама. В норме этого быть не должно.

Также Терешонок подчеркнул, что выпадение снега в пустыне косвенно указывает на глобальное потепление.

"Все идет к очень сложной климатической ситуации. Постепенно увеличивается количество негативных последствий, связанных с глобальным потеплением. Например, аномальная жара, вызванная переносом воздушных масс", – заключил специалист.

Ранее ученые Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) выяснили, что площадь арктических льдов сократилась до исторического минимума. По их мнению, это связано с глобальным изменением климата, что в будущем окажет влияние на погоду и морскую среду.