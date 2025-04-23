Геолог Завацки предупредил о глобальном похолодании в ближайшие годы

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Жителей Земли ждет не глобальное потепление, а глобальное похолодание, сообщает Life.ru со ссылкой на геолога Станислава Завацки.

Ученый уверен, что около 12 тысяч лет назад завершился последний ледниковый период, а 6 500 лет назад наступил пик межледниковья, когда на планете максимально потеплело. Он уверен, что теперь Земля с небольшими колебаниями идет к похолоданию.

"И это достаточно сильно будет видно, я думаю, уже через несколько лет. Нынешнее повышение температур очень легко и быстро может в 30-е годы смениться понижением. Я сторонник того, что так и будет и мы будем носить шубы, начиная с сентября и заканчивая апрелем – маем", – уверен исследователь.

Глобальное повышение температур на планете он объяснил обычными климатическими колебаниями, которые происходят на Земле по разным причинам – от внутренних и даже космических процессов. В частности, Завацки признался, что он не является сторонником глобального потепления.

"Это все выдумано для того, чтобы выколачивать деньги из правительств, из государств. Эти временные колебания в повышении температуры, скорее всего, вызваны ротацией земной оси", – считает он.

Дополнительно на климат Земли могла повлиять и солнечная активность, из-за чего 2024 год стал самым жарким в истории, а средняя глобальная температура впервые превысила границу в плюс 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. По словам Завацки, Солнце приближается к пику своего 11-летнего цикла и особенно интенсивно обрушивает на атмосферу и магнитосферу планеты потоки заряженных частиц.

При этом влияние на климат оказывает и само расположение Солнечной системы в галактике. Она совершает один оборот примерно за 230–250 миллионов лет, но по мере движения система то поднимается, то опускается над диском Млечного Пути, из-за чего меняется поток галактической радиации.

Завацки уверен, что сейчас Земля и вся Солнечная система находятся примерно там же, где была система во время Пермского вымирания, когда погибла большая часть всех животных, 250 миллионов лет назад, примерно один "галактический год" назад.

По одной из версий причиной бедствия стало внезапное извержение огромных масс магмы на территории современной Сибири. Тогда случился заметный рост глобальных температур, отметил геолог. Это не означает полного отсутствия антропогенного воздействия, но оно ничтожно по сравнению с глобальными процессами, сказал ученый.

"Температура сейчас выросла на полградуса, на градус и так далее – это все мелочи. Надо понимать, что были периоды в жизни Земли, когда температура была на 14, на 17, даже на 24 градуса выше, чем сейчас", – объяснил Завацки.

Ранее ученые предположили, что из-за изменения климата некоторые страны могут уйти под воду. Опасность грозит и тем государствам, которые находятся в мегадельтах рек, вроде Бангладеша.

Кроме прочего, климатические изменения угрожают малым островным государствам, а также Арктике, экосистемы которой не успевают адаптироваться к изменениям.

