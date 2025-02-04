The Guardian: уровень Мирового океана может увеличиться на 10 метров к 2300 году

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Ученые Даремского университета выяснили, что уровень Мирового океана может увеличиться на 10 метров через 275 лет, к 2300 году. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование.

Специалисты изучили развитие трещин острова, взяв за основу 8 тысяч трехмерных карт, снятых спутниками в период с 2016 по 2021 год, и пришли к выводу, что за пять лет трещины увеличились не только в размерах, но и глубине.

По словам автора исследования Тома Чадли, подобное явление было уже зафиксировано ранее, но в промежутке десятилетия. По его словам, таяние ледяного щита значительно ускорилось по сравнению с 1990 годом, что можно связать с потеплением океана.

"Динамическая нестабильность может привести к повышению уровня моря на 1 метр к 2100 году и на 10 метров к 2300 году", – рассказал Чадли.

Он подчеркнул важность более точного прогнозирования роста уровня воды, чтобы иметь возможность разрабатывать планы и приспосабливаться к этому явлению в течение следующих трех столетий.

Ранее пресс-служба университета сообщала, что лед Гренландии движется быстрее из-за теплого воздуха, а в некоторых районах увеличение трещин составило 25%.

Однако другие ученые считают, что ледники при снижении выбросов могут потерять в массе 25–29% к 2100 году. В случае неблагоприятного прогноза по уровню выбросов показатель может вырасти до 46–54%.

Интенсивность и масштаб таяния льда различаются в зависимости от региона. Ученые утверждают, что в европейских Альпах ледники могут потерять более 75% своего объема или даже полностью исчезнуть в наиболее неблагоприятных условиях.