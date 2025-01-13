GGG: таяние ледников может привести к мощным извержениям вулканов

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Американские ученые Брауновского университета выяснили, что из-за таяния антарктических ледников может вырасти частота и мощность извержений вулканов. Исследование опубликовано в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Исследователи при помощи термомеханической модели и магматических камер показали взаимодействие ледников, которые тают из-за изменений климата. Выяснилось, что чем быстрее тает лед, тем сильнее его воздействие на камеры.

Так, километровые ледяные пласты снимают давление с поверхности, вызывая подъем земли. Это в том числе меняет давление внутри магматических камер, позволяя последним расширяться и выбрасывать больше летучих веществ, провоцируя извержения.

Кроме того, при быстром снижении массы льда начало извержения ускоряется на десятки или сотни лет. Это исследование позволило найти связь между таянием ледников в Патагонии 18 тысяч лет назад и увеличением активности южноамериканских вулканов.

Эти процессы, по мнению ученых, могут стать причиной еще больших разрушений ледников, что, в свою очередь, будет приводить к новым извержениям, создавая "порочный круг".

Ранее ученые рассказали об угрозе крупнейшим нефтяным портам при повышении уровня моря на один метр. В зоне риска назывались 13 портов различных стран мира, включая Россию. По данным специалистов, повышение уровня моря является неизбежным процессом XXI века.

