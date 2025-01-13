Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 16:42

Наука
Главная / Новости /

GGG: таяние ледников может привести к мощным извержениям вулканов

Ученые заявили, что таяние ледников может привести к мощным извержениям вулканов

Фото: depositphotos/ChrisRedfield13

Американские ученые Брауновского университета выяснили, что из-за таяния антарктических ледников может вырасти частота и мощность извержений вулканов. Исследование опубликовано в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Исследователи при помощи термомеханической модели и магматических камер показали взаимодействие ледников, которые тают из-за изменений климата. Выяснилось, что чем быстрее тает лед, тем сильнее его воздействие на камеры.

Так, километровые ледяные пласты снимают давление с поверхности, вызывая подъем земли. Это в том числе меняет давление внутри магматических камер, позволяя последним расширяться и выбрасывать больше летучих веществ, провоцируя извержения.

Кроме того, при быстром снижении массы льда начало извержения ускоряется на десятки или сотни лет. Это исследование позволило найти связь между таянием ледников в Патагонии 18 тысяч лет назад и увеличением активности южноамериканских вулканов.

Эти процессы, по мнению ученых, могут стать причиной еще больших разрушений ледников, что, в свою очередь, будет приводить к новым извержениям, создавая "порочный круг".

Ранее ученые рассказали об угрозе крупнейшим нефтяным портам при повышении уровня моря на один метр. В зоне риска назывались 13 портов различных стран мира, включая Россию. По данным специалистов, повышение уровня моря является неизбежным процессом XXI века.

Читайте также


наука
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика