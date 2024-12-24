LiveScience: в 2025 году на Земле произойдут ураганы, наводнения и извержения

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В 2025 году человечество столкнется с серьезными природными катастрофами, способными изменить облик Земли. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал LiveScience.

Прогноз был сделан гелиофизиком Скоттом Уильямом Макинтошем. По его словам, на планету в следующем году обрушатся наводнения и ураганы. Также Землю ждут извержения подводных вулканов, способные нанести серьезный вред экосистеме, а также экономической стабильности целого ряда стран.

Среди других прогнозов Макинтоша – рост геомагнитной активности на фоне завершения солнечной активности и наступление пика цикла Хейла.

В свою очередь, климатологи Леонард Охенхен и Манучехр Ширази в интервью изданию Nature допустили, что в скором времени мир столкнется с аномальной жарой и таянием ледников, что возможно приведет к затоплению некоторых городов США, а также к потопам в таких странах, как Гималаи, Бутан, Китай и Непал.

Ранее к лидерам стран Северной Европы обратились 44 ведущих климатолога планеты с предупреждением о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие. Однако ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления.

По утверждению ученых, такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия. В таком случае, по их прогнозам, первый и самый сильный удар придется на север Европы – Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию. Этот регион ожидают значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий.