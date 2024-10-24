Северную Европу предупредили об угрозе краха АМОС

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К лидерам стран Северной Европы обратились 44 ведущих климатолога планеты с предупреждением о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Письмо было направлено в Совет министров Северных стран.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие. Однако ряд исследований показали замедление течения АМОС в результате глобального потепления.

По утверждению ученых, такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия. В таком случае, по их прогнозам, первый и самый сильный удар придется на север Европы – Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию. Этот регион ожидают значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий.

Климатологи также прогнозируют последствия коллапса АМОС и в других регионах.

Как подчеркнули ученые, без срочных действий по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия.

Между тем нагревавшее планету явление Эль-Ниньо завершилось и перешло в нейтральную фазу. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с вероятностью более 80% в декабре начнется холодная фаза. Он также отметил, что 2024 год для Земли может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.

Так, лето 2024 года уже стало самым жарким. Средняя температура превысила показатель с 1991 по 2020 год на 0,69 градуса, обойдя предыдущий рекорд лета 2023 года.