Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя температура лета 2024 года оказалась самой высокой за все летние сезоны, она превысила средний показатель с 1991 по 2020 год на 0,69 градуса, обойдя предыдущий рекорд лета 2023 года. Об этом сообщает служба изменения климата Copernicus.

В Европе средние показатели лета были также самыми высокими за всю историю наблюдений. Они превысили средний показатель за 1991–2020 годы на 1,54 градуса.

А средняя глобальная температура за последний год стала рекордно высокой за любой 12-месячный период. Ее показатель на 0,76 градуса выше средних значений за 1991–2020 годы и на 1,64 градуса выше доиндустриального периода 1850–1900 годов.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов рассказал, как будет меняться климат в Московском регионе. По мнению эксперта, из-за климатических изменений через 50 лет в столицу может прийти "краснодарская" погода. В то же время Карнаухов отметил, что из-за глобального потепления, вызывающего таяние ледников, может нарушиться перенос тепла. В результате вместо экстремальной жары в Москве наступят арктические холода.