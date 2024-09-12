Летняя погода сохранится в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве с 16 по 22 сентября ожидается теплая погода с температурой до 26 градусов тепла. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков Агентству "Москва".

По его словам, температура будет соответствовать летней. 12 сентября возможны кратковременные дожди и грозы в некоторых районах, но температура будет высокой – от 24 до 26 градусов. Ночью температура составит от 14 до 16 градусов. В ближайшие два дня температура будет на 7 градусов выше нормы, уточнил специалист.

Цыганков также отметил, что в течение четвертой недели подряд в Москве будет стоять летняя погода. При этом осадков не ожидается.

"До сегодняшнего дня у нас выпало 0% осадков по Москве. Сегодня – совсем чуть-чуть. На следующей неделе будет сухо", – подчеркнул он.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что 13 сентября Москву ожидает жара. Как утверждает синоптик, в этот день повторится рекорд тепла для 13 сентября, который сохранялся в столице с 1909 года. Тогда фиксировалось до плюс 27,4 градуса. Он предположил, что лето продлится в городе еще 10 дней, а осень придет только в последней пятидневке сентября.