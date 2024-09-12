Синоптик Вильфанд: водоемы Московского региона остыли до 14–19 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В водоемах Московского региона значительно снизилась температура воды. Сейчас показатель составляет 14 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил Вильфанд, в месте слияния Москвы-реки и Оки в районе Коломны температура воды еще показывает 20 градусов, однако выше показатель не поднимется.

Между тем ночи 11 и 12 сентября в столице оказались самыми теплыми за последние 80 лет, превысив на 7 градусов норму. Так, на метеостанции ВДНХ самая минимальная температура воздуха в ночь на 12 сентября составила не менее 16,6 градуса.

При этом москвичей в конце рабочей недели ждут осадки. По словам синоптиков, 12 сентября местами может пройти небольшой дождь. В целом температура воздуха в Москве должна вернуться к климатической норме после 19 сентября, считают метеорологи.