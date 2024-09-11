Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дожде 12 сентября

11 сентября, 12:28Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Осадки придут в столицу в четверг, 12 сентября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Мы ждем, что в четверг местами может пройти небольшой дождь. Произойдет смена антициклонов, и фронт окклюзии может отметиться увеличением облачности и незначительными осадками", – пояснила она.
Специалист также отметила, что в ближайшие 10 дней в столице не стоит ждать значимых осадков.
По словам Поздняковой, в целом температура воздуха в Москве должна вернуться к климатической норме после 19 сентября.
"К 19-му числу среднесуточная температура в городе должна быть около 11 градусов. Это значит, что в дневные часы будет где-то 15…17 градусов и 8..10 – ночью. То есть существенное понижение температуры – на 5–7 градусов по сравнению с тем, что мы сейчас переживаем", – указала эксперт.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что грядущая зима в столице будет с температурой на 2–3 градуса выше нормы. Однако состояние атмосферы ожидается неустойчивое: мороз будет сменяться оттепелью и наоборот. При этом количество снега будет близко к средним для столичной зимы значениям.