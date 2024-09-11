Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дожде 12 сентября

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Осадки придут в столицу в четверг, 12 сентября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Мы ждем, что в четверг местами может пройти небольшой дождь. Произойдет смена антициклонов, и фронт окклюзии может отметиться увеличением облачности и незначительными осадками", – пояснила она.

Специалист также отметила, что в ближайшие 10 дней в столице не стоит ждать значимых осадков.



Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Надеемся, что последняя пятидневка сентября будет с дождями. Иначе нынешний сентябрь войдет в число рекордных по минимальному количеству осадков за месяц.

По словам Поздняковой, в целом температура воздуха в Москве должна вернуться к климатической норме после 19 сентября.

"К 19-му числу среднесуточная температура в городе должна быть около 11 градусов. Это значит, что в дневные часы будет где-то 15…17 градусов и 8..10 – ночью. То есть существенное понижение температуры – на 5–7 градусов по сравнению с тем, что мы сейчас переживаем", – указала эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что грядущая зима в столице будет с температурой на 2–3 градуса выше нормы. Однако состояние атмосферы ожидается неустойчивое: мороз будет сменяться оттепелью и наоборот. При этом количество снега будет близко к средним для столичной зимы значениям.