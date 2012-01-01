Синоптик Вильфанд: бабье лето придет в Москву в октябре

Погода в Москве продолжает бить рекорды даже после завершения лета: по словам синоптиков, сентябрь 2024 года может стать самым теплым в XXI веке. Расскажем, сколько еще продлится жара и будет ли актуально в этом сезоне такое понятие, как бабье лето.



Самый теплый сентябрь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летняя погода в Москве длится уже больше 100 дней: по словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, теплый сезон начался в столице раньше времени и не спешит заканчиваться.





Михаил Леус ведущий специалист центра "Фобос" В нынешнем, 2024 году метеорологическое лето в Москве началось с опережением климатических норм еще 17 мая и продолжается до сих пор. Таком образом, сегодня в мегаполисе 116-й день лета.

Синоптик заметил, что самым длительным было метеорологическое лето 2018-го, которое длилось 145 дней. Однако этот год также может войти в историю.

"Метеорологическое лето с большой вероятностью продлится до конца второй декады сентября, и продолжительность метеолета 2024 года может составить 126–128 дней. С такими показателями оно может занять 3–4-е место в списке самых продолжительных и 2–3-е место в списке самых поздно закончившихся", – пояснил он.

Кроме того, сентябрь также претендует на звание самого теплого в XXI веке, подчеркнул специалист. В целом малооблачную и не по сезону теплую погоду в Европейской России обеспечил обширный антициклон, который принес с собой аномально высокие температуры – в некоторых районах на 4–6 градусов выше нормы. Например, по данным на 7 сентября, средняя месячная температура воздуха в Москве составляла 18,7 градуса.





Михаил Леус ведущий специалист центра "Фобос" Для сравнения: норма августа – 17,6 градуса, а самый жаркий в метеорологической истории столицы сентябрь 1847 года имел температуру 17 градусов.

При этом в прошлом году средняя температура сентября составила 15 градусов, а в 2018-м – 14,6, уточнил синоптик. И хотя в этом осеннем сезоне в столице еще не было погодных рекордов, Леус отметил, что они могут быть установлены 12 и 13 сентября.

Из-за риска пожаров 9 сентября в Москве и Подмосковье даже объявили желтый уровень опасности.

Бабье лето опаздывает

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на сентябрьскую жару, назвать такую погоду бабьим летом нельзя, подчеркнул Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24. Специалист заметил, что оно обычно приходит в сентябре после небольшого периода непогоды, которого в этом сезоне еще не было.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России У нас еще самый разгар настоящего лета. Бабье тоже непременно будет, но позже – скорее всего, в октябре, после заметного ненастья. А перед этим нам придется померзнуть, поежиться, поднять воротники наших курток.

Эксперт предупредил, что ждать от бабьего лета максимально высоких температур не стоит. По его мнению, можно будет рассчитывать на 15–19 градусов тепла.

Пока же Вильфанд призвал наслаждаться теплой погодой, которая сохранится в столице на текущей неделе. По прогнозам специалиста, в ближайшие дни температура воздуха будет выше нормы на 6–8 градусов и приблизится к климатическим значениям самого жаркого периода июля. В предстоящую ночь столбики термометров опустятся всего до 12–14 градусов, а на неделе ночная температура будет варьироваться от 15 до 17 градусов по области, в то время как в центре ожидается до 19-ти.



Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Дневные температуры в течение всей недели будут от 25 до 28 градусов. Во вторник, 10 сентября, ожидается 26–28. В пятницу, 13 сентября, будет даже до 29 градусов, а в субботу – снова 26–28 градусов.

Днем в основном будет ясная погода, заметил эксперт. Иногда на небе будут появляться облака, но дождей они не принесут. Кроме того, понизится давление, однако, по прогнозам специалиста, оно все равно будет оставаться высоким.

Метеоролог предупредил, что купаться уже не стоит: в Московской области температура воды опустилась до 15–19 градусов. В столице этот показатель чуть выше, но все же не доходит до рекомендуемых врачами 22 градусов.

При этом уже в начале следующей недели жара немного ослабеет: столбики термометров не поднимутся выше 25 градусов, подчеркнул Вильфанд. А значительное похолодание жители столичного региона почувствуют ориентировочно в начале третьей декады сентября.