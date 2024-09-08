До 26 градусов ожидается в Москве 8 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ясная погода и до 26 градусов тепла прогнозируется в Москве в воскресенье, 8 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столице не будет осадков. Температура воздуха днем в Москве составит от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Ожидается слабый ветер, атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что понедельник, 9 сентября, будет самым теплым днем в Москве на следующей неделе. Воздух может прогреться до 25–27 градусов. По данным Гидрометцентра РФ, погода без осадков прогнозируется в столице до 12 сентября. Облачность и небольшие дожди придут в столицу в конце следующей недели, с 13 по 15 сентября.

