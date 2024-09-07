Синоптик Вильфанд: 9 сентября станет самым теплым днем в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Понедельник, 9 сентября, будет самым теплым днем в Москве на следующей неделе, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, воздух может прогреться до 25–27 градусов.

"Дальше циклон будет уходить на юго-восток, по его западной периферии будет перемещаться теплый воздух со стороны северного Казахстана и поэтому дневные температуры будут 21–26 градусов, начиная с вторника и до конца недели. В Москве ожидается 23–26 градусов, по области – до 21 градуса", – передает ТАСС его слова.

Ночные показатели станут выше, поскольку облачная погода будет замедлять остывание земли, отметил Вильфанд. Температура в отдельных районах столицы будет колебаться от 10 до 11 градусов, а в центре Москвы – от 14 до 16 градусов. Погода без осадков прогнозируется в столице до 12 сентября. Облачность и небольшие дожди ожидаются в конце недели, с 13 по 15 сентября.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера 9 сентября из-за риска пожаров на фоне высоких температур..

Осенняя погода придет в Москву и другие регионы европейской части страны в середине сентября. В Росгидромете напомнили, что начало месяца оказалось на 5–6 градусов выше нормы, такие показатели соответствуют началу августа. Теперь климатическая ситуация выправляется.

