Вильфанд: абсолютный рекорд высокого атмосферного давления зафиксирован в Москве

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Рекордно высокое атмосферное давление установилось в Москве в четверг, 5 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Вчера в конце дня давление в Москве превысило рекордное значение для 4 сентября, но совсем не намного, а сегодня рекорд превышен уже на 2 миллиметра ртутного столба, давление сейчас 761 миллиметр ртутного столба, это небывалое значение", – передает Агентство "Москва" его слова.

По словам Вильфанда, был достигнут самый высокий показатель в истории.

В Москве до конца недели действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров.

Такая ситуация сложилась в регионе на фоне дефицита осадков, объяснил синоптик Александр Шувалов. Из-за недостатка влаги может также наблюдаться повышенное загрязнение, добавил он. Осенние дожди ожидаются в Москве в последней декаде сентября.

