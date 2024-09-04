Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности сохранится в Московском регионе до конца недели из-за угрозы пожаров. Соответствующее предупреждение появилось на официальном портале Гидрометцентра.

"Период предупреждения – до 13:00 8 сентября. Четвертый класс", – уточняется в публикации.

Между тем климатическое лето продолжается в Москве. Температура в городе миновала гребень тепла и сейчас входит в более комфортное состояние атмосферы. Юго-западная периферия антициклона будет обеспечивать переменную облачность, осадков не ожидается. При этом температура будет на уровне 22–25 градусов тепла, а в Подмосковье – около 21–26 градусов.

