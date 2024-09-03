2 сентября стало вторым самым жарким в Москве с 1879 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вторым самым жарким днем в Москве с 1879 года стало 2 сентября, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Максимальная температура воздуха в Москве повсюду превысила отметку 25 градусов. На ВДНХ суточный максимум температуры составил 27,2 градуса", – написала она в своем телеграм-канале.

Прошедшие сутки оказались теплее многолетних значений на 6–8 градусов. Но самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений, по ее данным, является 2 сентября 1995 года, когда фиксировалось 28,7 градуса.

При этом минувшее лето в Москве уже вошло в топ-7 самых теплых с 1879 года. В текущем столетии таких сезонов было всего 4. В этот раз средняя температура оказалась на 2 градуса выше нормы.

