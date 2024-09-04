Первые заморозки в Москве ожидаются во второй декаде октября

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Первые заморозки в Москве ожидаются не раньше второй декады октября. Об этом сообщил на своем сайте центр погоды "Фобос".

"В Центральной России заморозки в сентябре не прогнозируются", – сказано в сообщении.

При этом в ночь на 4 сентября минусовые значения уже наблюдались в Коми, где самая низкая температура была зафиксирована в Ижме – минус 2,4 градуса. Также слабые заморозки отмечались в Архангельской области, в Сибири и на Дальнем Востоке (в отдельных районах Ямала, Югры, Эвенкии, Забайкалья, Якутии и Колымы).

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о возможных первых заморозках на севере и востоке Московского региона в ночь на 6 и 7 сентября. По его словам, в эти дни термометры покажут 7–9 градусов, а в области – 5–10, уточнил синоптик.

При этом первые признаки понижения температуры жители столичного региона почувствуют уже в среду, 4-го числа, уточнил он. Так, днем в городе температура ожидается до 23–25 градусов, а в области – до 21–26.

Синоптики ожидают наступление осеннего похолодания в Москве уже к середине сентября, что почти на две недели позднее климатической нормы, а в конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.

