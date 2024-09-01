Синоптик Леус: до 26 градусов ожидается в Москве на День города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы ожидает до 26 градусов 7 и 8 сентября, на День города. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температура будет подниматься до плюс 22 – плюс 26 градусов, по ночам термометры будут показывать плюс 9 – плюс 14 градусов", – сказал он.

Как отметил синоптик, ощутимая осень придет лишь к середине месяца, почти на две неделе позднее климатической нормы. В конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение. По словам метеоролога, температура упадет на 4 градуса ниже нормы.

Среднесезонная температура этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20%. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, перебор по осадкам произошел из-за влажного июня.

При этом воскресенье может стать самым жарким 1 сентября в XXI веке в Москве. Антициклон сохранит в регионе обилие солнца и отсутствие дождей, а температура продолжит повышаться. Столбики термометров могут подняться к 30-градусным отметкам.

