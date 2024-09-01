Синоптик Леус: воскресенье может стать самым жарким 1 сентября в XXI веке в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воскресенье может стать самым жарким 1 сентября в XXI веке в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, антициклон сохранит в регионе обилие солнца и отсутствие дождей, а температура продолжит повышаться. Столбики термометров могут подняться к 30-градусным отметкам.

"По нашим прогнозам, 1 сентября 2024 года в Москве может стать самым жарким 1 сентября в XXI веке, а вот суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный в 1938 году, и составляющий плюс 30,8 градуса, скорее всего устоит", – сказал Леус.

Он также отметил, что в Москве температура воздуха ожидается плюс 29–31 градус, по области от 26 до 31 градуса. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Среднесезонная температура этим летом в Москве превысила климатическую норму на 2 градуса, перебор по осадкам составил 20%. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, перебор по осадкам произошел из-за влажного июня.

При этом осеннее похолодание придет в столицу только к середине сентября. Первая половина месяца также будет теплой. В ночные часы будет преобладать температура 10–15 градусов. Днем она составит 21–26 градусов, что выше климатической нормы.