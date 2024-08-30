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30 августа, 12:04

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Синоптик Позднякова: осенняя погода придет в Москву к середине сентября

Синоптик рассказала, когда в Москву придет осеннее похолодание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осеннее похолодание придет в столицу к середине сентября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее жителей столицы предупредили, что в выходные, 31 августа и 1 сентября, в городе установится малооблачная и жаркая погода. Днем в Москве столбики термометров поднимутся до 29 градусов.

По прогнозу Поздняковой, первая половина сентября также будет теплой. В ночные часы будет преобладать температура 10…15. Днем она составит 21…26 градусов, что выше климатической нормы.

"Аномально жаркая погода связана с тем, что у нас происходит процесс блокирования, погоду определяет антициклон. Он закрепился над европейской территорией, и все циклонические вихри, которые способны менять характер погоды, проходят либо по северу европейской части России, либо по югу в виде даже не циклонов, а атмосферных волн, которые изредка портят погоду в Крыму и на Черноморском побережье", – пояснила специалист.

Модели показывают, что смена характера процесса произойдет где-то на стыке первой и второй декады месяца, температура будет понижаться. Скорее всего, к середине сентября она вернется к климатической норме. Среднесуточная будет где-то в пределах 12...13 градусов.
Татьяна Позднякова
главный специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее россиян предупредили, что осенью обостряются такие проблемы со здоровьем, как болезни сердца и суставов, а также аллергия. Кроме того, резкие изменения погоды могут вызвать головную боль, так как осенью организм острее реагирует на скачки давления.

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