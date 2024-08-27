Терапевт Звонков предупредил об опасности купания в водоемах в конце августа

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Купание в водоемах в конце августа может быть опасно для здоровья, рассказал Москве 24 врач-терапевт Андрей Звонков.

Эксперт подчеркнул, что даже в жару температура на глубине проточных водоемов может быть намного ниже, чем на поверхности. По его словам, во время плавания в таких местах может свести ногу или даже остановиться дыхание.



Андрей Звонков врач-терапевт Если человек резко прыгнет в такую воду с тарзанки или с мостика, то сразу погрузится на глубину, и там у него может рефлекторно произойти остановка дыхания или сердечной деятельности. Это реакция вегетативной нервной системы на резкое переохлаждение.

В свою очередь, в стоячих водоемах к концу августа увеличивается популяция водорослей и бактерий, которые при попадании в организм могут вызвать опасные заболевания.

"В сине-зеленых водорослях есть легионелла. Если она попадет в дыхательные пути, когда человек брызгается, это может привести к заражению легионеллезом (острое инфекционное заболевание, характеризуется развитием пневмонии или острого респираторного состояния. – Прим. ред.)", – предупредил эксперт.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон вернется в Московский регион к грядущим выходным: вода в столичном регионе может прогреться до 21–22 градусов.