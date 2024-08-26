Вильфанд: к выходным в Москву вернется купальный сезон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купальный сезон вернется в Москву к выходным, вода прогреется до 22 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, вода прогревается, когда днем жарко и солнечно, а ночью температура составляет около 15 градусов.

Вильфанд рассказал, что температура воды в водоемах столичного региона составит 21–22 градуса. В то же время вода в Калининградской области прогреется до 21 градуса, а на Черноморском побережье – до 27 градусов.

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в столице в первый день недели, 26 августа. По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 27 до 29 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в столице может опуститься до 14 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.

На предстоящей неделе в Москве установится июльская погода. Воздух будет прогреваться до 25–30 градусов. По словам специалистов, температура будет на 5–5,5 градуса выше нормальных значений для конца лета.

В начале сентября в столице также прогнозируется теплая погода без осадков. В частности, 31 августа и 1 сентября ожидается от 21 до 26 градусов и без осадков.