Синоптик Леус: температура до 31 градуса ожидается в Москве 27 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Вторник в Москве, 27 августа, станет самым жарким днем недели, днем ожидается до 31 градуса, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

При этом в Подмосковье и соседних областях центральной части страны будет от 27 до 32 градусов, что на 9 градусов выше нормы.

"Заключительная рабочая неделя августа в столице, да и в большинстве областей Центральной России порадует обилием солнца и практически полным отсутствием дождей", – сказал он.

Леус отметил, что температура в начале августа была в 1,5 градуса ниже климатической нормы. Однако затем тепло начало возвращаться в "климатическое русло", благодаря чему воздух в столице уже стал теплее на 1 градус выше нормы.

Однако на фоне "июльской" погоды не следует ждать тропических ночей, предупредили синоптики. Горожан в ночное время суток ожидает от 10 до 15 градусов.

