Синоптик Вильфанд: июльская погода ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Июльская погода установится в столице на следующей неделе. Воздух будет прогреваться до 25–30 градусов, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С воскресенья до среды включительно. <...> Такой погодный режим соответствует июльской погоде в Центральном федеральном округе: в Воронеже такая погода в третьей декаде июля по климату, вот насколько она необычная", – передает ТАСС его слова.

Синоптик обратил внимание, что днем температура будет на 5–5,5 градусов выше нормальных значений для конца лета. Однако на фоне этого не следует ждать "тропических" ночей, добавил Вильфанд. После заката будет холодать до 10–15 градусов, уточнил он.

В четверг, 29 августа, температура будет колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов, отметил эксперт.

Начало сентября при этом будет теплым и без дождей, сообщил ранее Вильфанд.

Кроме того, в Москве прогнозируется классическое "бабье лето" в сентябре из-за возможного дефицита осадков. Переход от лета к осени будет проходить плавно, считает специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

