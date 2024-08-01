Синоптик Тишковец: в Москве в сентябре ожидается классическое бабье лето

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Классическое "бабье лето" прогнозируется в сентябре в столице из-за возможного дефицита осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что переход от лета к осени будет проходить плавно. Кроме того, по его словам, в августе также прогнозируется небольшое отклонение в положительную сторону от климатической нормы. Однако, как утверждает Тишковец, вероятность наступления в этом месяце аномально жаркой погоды минимальна.

Август в столице обещает быть засушливым. По словам Тишковца, дефицит влаги может составить 20–30% при норме 78 миллиметров. Также он сообщил, что июль в Москве был на 2,4 градуса выше нормы с двумя рекордами жары, а недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного.

