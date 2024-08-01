Синоптик Тишковец: август в Москве будет засушливым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Август в столице будет засушливым, дефицит влаги может составить 20–30% при норме 78 миллиметров. Об этом ТАСС заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, последний летний месяц начался с прохлады и дождей, но уже к выходным температура вернется в климатическое русло, и днем будет 19–24 градуса. В другие декады прогнозируется небольшое положительное отклонение от температурной нормы, при этом месяц будет комфортным, а вероятность волн аномальной жары минимальная, уточнил Тишковец.

Он отметил, что переход от лета к осени будет довольно плавным, в сентябре из-за ожидаемого дефицита осадков прогнозируется классическое бабье лето.

Также Тишковец сообщил РИА Новости, что июль в Москве был на 2,4 градуса выше нормы с двумя рекордами жары, а недобор по количеству осадков составил 1/5 от положенного.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в начале августа в столице сохранится неустойчивая погода. С ее слов, фон атмосферного давления будет пониженным, из-за чего будет преобладать облачная погода с прояснениями. До 5 августа включительно она спрогнозировала дожди.