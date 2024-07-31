Синоптик Позднякова: в начале августа в Москве сохранится неустойчивая погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале августа в Москве сохранится неустойчивая погода, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, которую цитирует RT.

По ее словам, фон атмосферного давления будет пониженным, поэтому будет преобладать облачная погода с прояснениями. Кроме того, до 5 августа включительно будут идти дожди.

Тем не менее минимальная температура останется довольно высокой. В частности, ночью в Москве ожидается 12–16 градусов, а днем – 17–21. 3 и 4 августа будет еще теплее – 21–23 градуса.

Ветер сменится с северо-западного на западный. К концу первой декады месяца температура воздуха будет выше климатической нормы. Синоптик пообещала, что теплая погода еще вернется в Москву.

Сейчас в столице местами идет дождь. В Дептрансе в связи с этим напомнили, что горожанам не стоит отвлекаться на телефон во время движения.

За последние сутки, уточняли ранее синоптики, в отдельных районах Москвы выпало по шесть литров осадков на один квадратный метр. В целом погода на рубеже июля и августа будет прохладной и дождливой, так как всю текущую неделю город будет находиться в тылу циклона.

