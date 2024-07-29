Синоптик Вильфанд: август в Москве начнется с "тусклой и скучной" погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода на стыке июля и августа в Москве будет дождливой и прохладной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Как он отметил, всю текущую неделю столица будет находиться в тылу циклона.

"Погода по климату будет на 2 градуса ниже нормы, а если сравнивать с прошлой неделей, понижение еще более заметное", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

Помимо этого, каждый день прогнозируются небольшие осадки, облачность и отсутствие прямых солнечных лучей.

"Это тускловатая и скучноватая погода, такими будут три оставшиеся дня июля и вся первая пятидневка августа", – подчеркнул Вильфанд.

Говоря о температуре, метеоролог уточнил, что ночью воздух остынет до 11–14 градусов, а днем прогреется до 20–22. При этом повышение температуры до 25 градусов можно ожидать только на следующей неделе.

Также в связи с похолоданием Вильфанд предупредил москвичей о приостановке купального сезона. Так, в прошедшие выходные вода в столичных водоемах охладилась до 21–23 градусов, а уже на предстоящих она опустится до 19. Однако синоптик не исключил возвращения теплой погоды в августе.

"Достаточно будет буквально трех дней с температурой 27–29 градусов, чтобы вода снова прогрелась. Просто пока, в ближайшую неделю, такой погоды не прогнозируется", – заключил метеоролог.

Между тем за минувшую ночь в отдельных районах Москвы выпало до 18 миллиметров осадков. Наиболее интенсивные зафиксированы на территории ТиНАО. По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь, местами сильный, сохранится днем 29 июля. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

Кроме того, дожди различной интенсивности ожидаются в Москве до 4 августа, так как с 29-го числа погоду будет определять глубокий высотный циклон. При этом понедельник, 29 июля, может стать самым дождливым днем июля в столице. Только с 09:00, на ВДНХ и Балчуге выпало 3 миллиметра осадков, а в Бутове – 4 миллиметра. В свою очередь, в западных областях, где дождь начался раньше, выпало до 11 миллиметров осадков.