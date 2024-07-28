Синоптик Тишковец: воскресенье в Москве стало последним аккордом жаркого лета

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Воскресенье, 28 июля, в столице можно назвать последним аккордом жаркого лета, отметил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столбик термометра, несмотря на ливень и грозу, показал в выходной чуть выше 26 градусов", – передает РИА Новости его слова.

Синоптик считает, что температурный фон грядущей недели будет свидетельствовать о приходе "скромного лета".

Дневная температура в Москве снизится до 20 градусов впервые за сезон в понедельник, 29 июля, предупредил ранее Тишковец. Город окажется под влиянием североатлантического циклона "Кирсти", объяснил он. По его словам, в столице подходит к концу купальный сезон.

