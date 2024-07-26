Шаровые молнии могут появиться в Москве из-за частых гроз. Иногда они бывают безвредными, однако могут причинить повреждения технике и людям поблизости.

Ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Бычков рассказал, как появляются шаровые молнии. Такое явление может возникнуть на расстоянии от 2 до 20 метров, оно притягивается к чему угодно и может проникнуть в любое помещение. В отличие от линейной молнии шаровую не сопровождает гром, и у нее непредсказуемая траектория движения.

Ученые объясняют более частое возникновение таких электрических разрядов переменой климата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.