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26 июля, 00:00

Общество

Шаровые молнии могут появиться в Москве

Шаровые молнии могут появиться в Москве

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Шаровые молнии могут появиться в Москве из-за частых гроз. Иногда они бывают безвредными, однако могут причинить повреждения технике и людям поблизости.

Ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Бычков рассказал, как появляются шаровые молнии. Такое явление может возникнуть на расстоянии от 2 до 20 метров, оно притягивается к чему угодно и может проникнуть в любое помещение. В отличие от линейной молнии шаровую не сопровождает гром, и у нее непредсказуемая траектория движения.

Ученые объясняют более частое возникновение таких электрических разрядов переменой климата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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