Синоптик Позднякова предупредила о грозе в Московском регионе 25 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самым ненастным днем в Москве на неделе будет четверг, 25 июля, сообщила RT ведущий специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду в городе будет определять атмосферный фронт, и он проявит себя кратковременными дождями. Местами дождь может быть сильным. Кроме того, днем возможна гроза, воздух прогреется до 24–26 градусов.

В последующие дни атмосферное давление будет расти, в субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, оно будет чуть выше климатической нормы. За счет этого в пятницу местами пройдет небольшой дождь, но из-за порции более прохладного воздуха максимальная температура в Москве составит 23–25 градусов тепла.

В выходные небольшой кратковременный дождь наиболее вероятен в субботу. В воскресенье осадков не предвидится. В ночные часы ожидается от 13 до 18 градусов, а в дневные – от 22 до 27 градусов в субботу и от 24 до 29 градусов – в воскресенье.

Позднякова обратила внимание, что в выходные погода в Москве улучшится по сравнению с тем, что ожидается в четверг. В столице будет дуть северо-западный ветер, но он будет не порывистый.

Синоптик добавила, что июль стартовал с жары, а закончится умеренным теплом.

С 23 июля в Центральной России началось "идеальное лето". По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, "испытания жарой" завершились на достаточно продолжительное время, фактически до конца июля.