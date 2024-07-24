Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 24 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье 24 июля, передает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов, в области – от 23 до 28 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что "идеальное лето" в Центральной России началось с 23 июля. По его словам, на протяжении всей ближайшей недели дневная температура воздуха будет оставаться в пределах 22–27 градусов, что является совершенно естественной погодой для Москвы.

