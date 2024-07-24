Число участников конкурса "Новатор Москвы" превысило 5 тысяч

Ежегодный конкурс мэра "Новатор Москвы" собрал рекордное количество инновационных идей. В 2024 году на мероприятие зарегистрировались более 5 тысяч человек со всей России.

В этом году победители и призеры выиграли премии от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Отмечается, что половина победителей конкурса являются студентами. Кроме того, свои идеи и проекты они смогут развивать и дальше, став участниками столичной "Академии инноваторов".

Подробнее о самых интересных разработках и стартапах, представленных на конкурсе, – в эфире телеканала Москва 24.