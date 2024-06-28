Собянин подвел итоги конкурса "Новатор Москвы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В финал конкурса "Новатор Москвы" вышли 90 проектов, среди них 36 победителей и призеров премии, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В 2024 году на конкурс зарегистрировалось рекордное количество участников – более пяти тысяч человек. Они состязались в трех номинациях:



"Проект будущего" – для авторов инновационных идей;

"Меняющие реальность" – для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок;

"Лидеры инноваций" – для производителей серийной продукции, которая уже нашла покупателя.

Победителем стала "Мобильная водородная зарядка" – альтернатива дизель-генераторам и аккумуляторным источникам энергии. Ее преимущество в том, что шум и вредные выбросы во время ее работы не выделяются. Среди победителей также оказался проект по производству имплантатов из наноматериалов для реконструкции периферических нервов.

Кроме того, на конкурсе победил робот для печати на фасадах и стенах. Благодаря нему можно создавать изображения больших форматов с деталями на любых поверхностях. Победители и призеры выиграли премии от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии Digital Leaders. Ими стали лидеры отрасли, которые разработали лучшие цифровые продукты и решения. В состав Экспертного совета вошли признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации.

