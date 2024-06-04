Собянин: в Москве заработал первый в России хаб молодежного предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице запустили первый в стране хаб молодежного предпринимательства, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это уникальная экосистема для тех, кто хочет реализовать стартап. С ее помощью можно развивать бизнес-идеи и получать новые знания и навыки. Кроме того, она поможет найти единомышленников и партнеров.

На платформе собрали ведущие инициативы таких организаций, как "Агентство инноваций Москвы", "Развитие человеческого капитала" и "Малый бизнес Москвы".

Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на городскую поддержку и программы. Среди них:

"Академия инноваторов" – самая масштабная в России программа развития технологических проектов от идеи до стартапа;

"Лидеры цифровой трансформации" – самый крупный в стране хакатон;

"Новатор Москвы" – конкурс инновационных изобретений и новаторских идей для развития экономики и инфраструктуры города;

"Технолидеры Москвы" – акселератор и чемпионат технологических идей будущих предпринимателей в возрасте от 14 лет;

"Школа бизнеса МБМ" – программа для тех, кто только собирается начать предпринимательскую деятельность в столице;

"Бизнес.Старт" – программа развития навыков и компетенций для молодых людей от 14 лет.



Собянин добавил, что все субсидии, инвестиции и программы акселерации можно найти на платформе i.moscow.

Ранее мэр сообщил, что Московскую неделю предпринимательства в этом году посетили около 240 тысяч человек. По его словам, открывала программу "Московская неделя интерьера и дизайна", где продукцию представили свыше 985 компаний. Основным событием, как утверждает мэр, стал Московский предпринимательский форум, который объединил более 3 тысяч представителей бизнеса, экспертов и гостей.

При этом трансляцию самого мероприятия посмотрели 825 тысяч человек. Для женщин, которые хотели совместить материнство и открытие собственного дела, прошел форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес". Он собрал порядка 500 участниц, добавил Собянин.