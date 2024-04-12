В Москве начинается новый сезон проекта "Мамы в бизнесе"

Фото: департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Новый поток бесплатного интенсива для женщин с детьми, которые хотят открыть свое дело или уже имеют действующий бизнес, начатый не более года назад, "Мамы в бизнесе. Перезагрузка" стартует в столице 12 апреля. Об этом проинформировали на портале мэра и правительства Москвы.

Под руководством опытных специалистов участницы обучатся проектной деятельности, узнают о юридических и финансовых аспектах открытия бизнеса, а также ознакомятся с основами маркетинга и сформируют навыки публичных выступлений.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы, в этот раз организаторы впервые решили сформировать команды по отраслям: услуги и консалтинг, гостинично-ресторанный бизнес, культура и образование, торговля.

Обучение продлится до 8 мая. Оно включает в себя 8 вебинаров и один мастер-класс. В рамках пятинедельной программы будущие и начинающие предпринимательницы не только получат знания, но и смогут подготовить собственные бизнес-проекты, которые в конце интенсива представят жюри. Авторов лучших идей и активных участниц наградят на торжественной церемонии в рамках Московской недели предпринимательства.

Первое мероприятие состоится 12 апреля с 13:00 до 18:00 в бизнес-пространстве "Митинг Поинт" делового центра "Москва" на улице Охотный Ряд, дом 2, подъезд 3, пятый этаж, зал "Москва". С собой нужно взять паспорт, а также пройти предварительную регистрацию на сайте МБМ.

На предстоящей встрече участниц ждет рассказ про актуальные меры государственной поддержки бизнеса, а успешные мамы-предпринимательницы поделятся опытом создания и ведения своего дела. Например, как совмещать роли предпринимателя, общественного деятеля и многодетной мамы. Завершится мероприятие командной сессией с менторами, с которыми предстоит работать участницам.

В прошлом сезоне в программе приняли участие 70 женщин. Первое место заняла Анна Мулинова с производством одежды больших размеров из натуральных и экологичных тканей. Ирина Королева, оказавшаяся на втором месте, открыла творческую студию для детей и взрослых Flame&Go. Екатерина Касаткина, завоевавшая третье место, начала изготавливать портфели и аксессуары из натуральной кожи под брендом Katrin Kaas.