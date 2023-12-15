Итоги проекта поддержки женщин-предпринимательниц с детьми подвели в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участие в бесплатной программе "Мамы в бизнесе 2.0" приняли 70 женщин. В течение месяца они посещали нетворкинг-встречи, знакомились с опытом других и устанавливали деловые связи, сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

"Этот проект уникален тем, что дает реальные навыки и возможность открыть свое дело. Женщины приходят только с идеей, а выпускаются с уже рабочей моделью бизнеса", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Под руководством наставников участники подготовили бизнес-проекты, каждый из которых прошел оценку жюри. В числе победительниц оказались те, кто будет развивать творческую студию для детей и родителей, а также изготавливать аксессуары из кожи.

Анна Мулинова, занявшая первое место, займется производством одежды больших размеров из натуральных и экологичных тканей. Ирина Королева, оказавшаяся на втором месте, откроет творческую студию для детей и взрослых Flame&Go. Екатерина Касаткина, завоевавшая третье место, будет изготавливать портфели и аксессуары из натуральной кожи под брендом Katrin Kaas.

Проект поддержки женщин-предпринимательниц с детьми реализуется в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее стало известно, что московские предприниматели при поддержке города посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. За семь лет 1,8 тысячи столичных компаний поучаствовали в международных деловых событиях. Итогом стали новые соглашения о партнерстве и экспортные сделки.

