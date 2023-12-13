Московская компания увеличила выпуск чая благодаря нацпроекту "Производительность труда"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная компания нарастила объем выпуска листового чая на 19% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Об этом сообщает департамент экономической политики и развития города Москвы.

На портале мэра и правительства столицы уточнили, что вместе с экспертами регионального центра компетенций предприятие оптимизировало поток фасовки чая. Этого удалось достичь путем сокращения расстояния транспортировки при приемке сырья на складе на 70% и уменьшения времени перенакладки оборудования на 38%. Теперь компания выпускает на 27 тысяч упаковок в месяц больше, чем до этого.

Объем выпуска упаковок в месяц сейчас составляет 168 тысяч. На фасовку одной упаковки весом 80 граммов уходит 18 минут.

Оказывать поддержку предприятию в дальнейшем будут четыре тренера, прошедшие обучение в рамках проекта. Новые навыки также освоили 18 внутренних сотрудников компании.

Предприятие выпускает листовой чай, зерновой кофе, фруктово-ягодные напитки для компаний, работающих в индустрии гостеприимства и розничных магазинах, с 2008 года. Продукция поставляется более чем в 600 ресторанов Москвы и свыше чем в две тысячи предприятий общепита России.

Ранее к нацпроекту "Производительность труда" присоединились еще три столичные компании. Ими стали АО "Зеленоградский нанотехнологический центр", производитель трикотажной одежды ООО "Глен" и крупная лифтовая компания полного цикла АО "Мослифт".



"Деньги 24": московские предприятия участвуют в проекте по повышению производительности