В Москве начали производить светодиоды для наружного и внутреннего освещения

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Международная светотехническая корпорация в Москве наладила производство компонентов для наружного и внутреннего освещения, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На предприятии будут выпускать светодиоды различных типов и размеров, светодиодные модули и другие элементы. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, запуск крупносерийного производства светодиодов вносит вклад в развитие отечественной светотехнической индустрии и укрепление технологического суверенитета страны.

Он отметил, что предприятие сможет ежегодно выпускать до 150 миллионов светодиодов белого цвета свечения в корпусе, стойком к климатическим и тепловым воздействиям. Компания активно вкладывается в собственное развитие и планирует в будущем нарастить данные показатели вдвое.

Уточняется, что предприятие оснастили современными технологиями и аппаратурой, позволяющей выпускать продукцию, которая отвечает всем требованиям безопасности и энергоэффективности.

В свою очередь, GR-директор компании Евгений Долин добавил, что у производства есть автоматическое оборудование, необходимое для крупносерийного корпусирования полупроводниковых светоизлучающих кристаллов с люминофором и без него, а также для поверхностного монтажа электронных компонентов.

Он пояснил, что оно выполняет не только сборочные операции, но и автоматически контролирует продукцию во время промежуточных работ и на конечной стадии. Долин также подчеркнул важность производства светодиодов в текущих условиях.

Ранее столичные власти в рамках "Дня производительности труда и наставничества" подписали с тремя московскими компаниями соглашение об участии в национальном проекте "Производительность труда".

В рамках соглашений компаниям будет оказана поддержка в повышении эффективности производственных процессов и обучении сотрудников практикам бережливого производства. Это позволит предприятиям снизить затраты на производство и себестоимость продукции, оптимизировать загрузку персонала и повысить конкурентоспособность.

Новыми участниками проекта стали инновационная компания АО "Зеленоградский нанотехнологический центр", производитель трикотажной одежды ООО "Глен" и крупная лифтовая компания полного цикла АО "Мослифт".

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