Московская компания увеличила в три раза выпуск станков благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания "НПК Индустрия", которая входит в группу компаний "ВПК", смогла повысить выпуск распиловочных станков для древесины в три раза благодаря нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.

Ранее это предприятие выпускало четыре станка в месяц, сейчас же – 12 станков. Так, за шесть месяцев при помощи методики бережливого производства компания организовала места для хранения комплектующих, ввела быструю переналадку оборудования и внедрила адресное хранение на складе готовой продукции.

Помимо этого, было организовано производство малых партий станков, что позволило снизить временные затраты.

В итоге фирма снизила время изготовления одной партии из трех станков на 83%, до 168 часов. Кроме того, 14 работников компании были обучены методике бережливого производства. Также предприятию подготовили одного внутреннего инструктора.

По завершении мероприятий по созданию потока-образца весь полученный опыт и результаты компания сможет использовать для дальнейшего улучшения показателей на других своих участках.

Предприятие "НПК Индустрия" производит оборудование для обработки арматурной стали, бетонных поверхностей и уплотнения бетона с 2006 года. Продукция организации применяется во время строительства различных объектов по всей России, а также в странах Евразийского экономического союза.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что выручка предприятий обрабатывающей промышленности столицы увеличилась на 37% за три года. Это на 12% больше, чем в среднем по РФ, отметил градоначальник.

До этого заммэра департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что столичное предприятие, производящее техническую изоляцию, выпустило на 15% больше продукции в 2023 году, чем за аналогичный период прошлого года.

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