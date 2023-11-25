Мэр Москвы сообщил об увеличении объема промышленного производства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Выручка предприятий обрабатывающей промышленности столицы увеличилась на 37% за три года. Это на 12% больше, чем в среднем по РФ, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На сегодняшний день в Москве работает более 4 тысяч промышленных площадок, на которых выпускаются лекарства, стройматериалы, мебель, продукты, одежда и другое.



"Только с января по сентябрь 2023 года их объем производства увеличился на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2022-го", – отметил мэр.

Также в столице сформировали благоприятный инвестиционный климат для развития производств. Промышленникам доступны свыше 20 системных мер поддержки.

Ранее стало известно, что столичное предприятие, производящее техническую изоляцию, выпустило на 15% больше продукции в 2023 году, чем за аналогичный период прошлого года. Компания применяет российское сырье и технологии. При этом московская продукция не уступает по качеству, поскольку срок эксплуатации теплоизоляции составляет более 50 лет.

До этого сообщалось, что "Техноред" выпустила более 120 роботизированных систем с начала года. Это почти вдвое больше, чем за такой же период 2022 года. Компания планирует до начала 2024 года выпустить свыше 400 изделий. Также она уже увеличила количество товаров до 15 моделей.

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности