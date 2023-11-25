Столичная компания нарастила объем производства технической изоляции на 15%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичное предприятие, производящее техническую изоляцию, выпустило на 15% больше продукции в 2023 году, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал заммэра департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"В Москве действует свыше четырех тысяч производственных предприятий, которые разрабатывают и производят широкую номенклатуру продукции для многих отраслей. Продукция производителя применяется для сокращения процесса теплопередачи инженерных систем, технологических трубопроводов и востребована в строительстве, промышленности, транспортной и многих других сферах", – отметил он.

Также за этот год предприятие выпустило свыше 8,8 миллиона метров трубной и рулонной теплоизоляции. Компания применяет российское сырье и технологии. При этом московская продукция не уступает по качеству, поскольку срок эксплуатации теплоизоляции составляет более 50 лет. В следующем году планируется нарастить объемы выпускаемой продукции.

Ранее сообщалось, что "Техноред" выпустила более 120 роботизированных систем с начала года. Это почти вдвое больше, чем за такой же период 2022 года. Компания планирует до начала 2024 года выпустить свыше 400 изделий. Также она уже увеличила количество товаров до 15 моделей.

До этого столичный производитель имплантатов и инструментов из титана "Конмет" разработал динамическую систему коррекции, благодаря которой более 200 человек в этом году вылечили сколиоз. Методику разработали в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

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